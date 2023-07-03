«Локомотив» продлит контракт с Дзюбой, если он совершит за сезон 12 голевых действий

«Локомотив» автоматически продлит контракт с Дзюбой при достижении определенных спортивных показателей, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

34-летний форвард в мае продлил контракт с «Локомотивом» по системе «1+1». По информации источника, его контракт с клубом автоматически продлится, если он совершит 12 голевых действий в сезоне-2023/24.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. Он провел за железнодорожников 13 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее форвард играл за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».