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Сегодня, 19:37

«Локомотив» проведет летом переговоры по продлению контракта с Тикнизяном

Камила Абдурахманова
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«Локомотив» проводил встречу с представителем полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна о продлении сотрудничества, сообщает Metaratings.ru.

В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность о том, что стороны вернутся к переговорам после окончания сезона-2024/25. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

25-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах и забил два гола. По оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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