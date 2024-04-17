«Локомотив» провел разбирательство после съемок на стадионе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб провел разбирательство после того, как в соцсетях появилось видео со съемок сериала на домашнем стадионе.

Перед матчем «Локомотива» против ЦСКА (3:3) в РПЛ появилось видео со съемок сериала, в котором один из героев опрыскивает территорию стадиона «Локомотива» «львиной мочой». Болельщикам не понравился этот эпизод.

«События были достаточно давно, клуб с ними разбирался. В преддверии матча любят поджечь аудиторию — видео были вывалены в эфир», — цитирует Нагорных РИА «Новости».