Сегодня, 17:00
«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом железнодорожники проведут три кубковые встречи. Публикуем календарь игр московской команды. Время начала — московское.
15:00. «Локомотив» — «Акрон» — Премьер-лига
17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига
18:30. — «Локомотив» — «Ростов» — Кубок России
20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — Премьер-лига
15:00. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига
17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России
17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-лига
20:00. «Локомотив» — «Ростов» — Премьер-лига
19:30. «Локомотив» — «Химки» — Кубок России