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«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину», Миранчук забил победный мяч

Сергей Разин
корреспондент
22 января. «Локомотив» — «Родина» (2:1).
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину» со счетом 2:1.

В составе железнодорожников отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук, у соперников единственный гол забил Руслан Киль.

Следующий матч на сборах в ОАЭ «Локомотив» проведет 29 января против «Сочи».

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Родина» — 2:1 (2:0)

Голы: Камано, 17 (1:0). Миранчук, 30 (2:0). Куль, 64 (2:1).

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Живоглядов (Щетинин, 67), Кузьмичев (Митай, 46), Миранчук (Мампасси, 46), Баринов (Глушенков, 46), Куликов (Магкеев, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Погостнов (Раков, 46), Щетинин (Карпукас, 46), Камано (Изидор, 46), Игнатьев (Раконьяц, 46).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Родина
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