«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину», Миранчук забил победный мяч

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину» со счетом 2:1.

В составе железнодорожников отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук, у соперников единственный гол забил Руслан Киль.

Следующий матч на сборах в ОАЭ «Локомотив» проведет 29 января против «Сочи».

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Родина» — 2:1 (2:0)

Голы: Камано, 17 (1:0). Миранчук, 30 (2:0). Куль, 64 (2:1).

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Живоглядов (Щетинин, 67), Кузьмичев (Митай, 46), Миранчук (Мампасси, 46), Баринов (Глушенков, 46), Куликов (Магкеев, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Погостнов (Раков, 46), Щетинин (Карпукас, 46), Камано (Изидор, 46), Игнатьев (Раконьяц, 46).