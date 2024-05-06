«Локомотив» — «Ростов»: Глушенков не был в офсайде, но второй гол хозяев правильно не засчитан

На 57-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (1:0) Тимур Сулейманов забил второй гол железнодорожников, но судья Павел Кукуян правильно не засчитал взятие ворот. Потому что мяч был отправлен в сетку уже после остановки игры. А остановлена она была из-за сигнала первого ассистента Владислава Назарова, зафиксировавшего офсайд у Максима Глушенкова.

На этом решении судейской бригады нужно остановиться подробнее. Очевидно, что и помощник арбитра, и сам Кукуян поторопились. Прежде всего потому, что в момент паса партнера Глушенков, скорее всего, не находился за линией офсайда. Назарову не следовало вмешиваться — нужно было дать атаке продолжиться.

Фото Скриншот трансляции

Во-вторых, пас на Глушенкова перехватил Умар Сако, который осознанно сыграл в мяч, после чего тот был отобран железнодорожником. При этом игрок «Локомотива» изначально сопернику не мешал и не влиял на его действия.

Фото Скриншот трансляции

И Назарову, и Кукуяну следовало дать атаке продолжиться и завершиться. А уже потом, в зависимости от ее исхода, офсайд проверили бы видеоассистенты Владимир Москалев и Максим Гаврилин.

Фото Скриншот трансляции

Железнодорожники оспаривали решение судейской бригады, Антон Миранчук ткнул Кукуяна пальцами в грудь, а тот в ответ ошибочно не применил к полузащитнику дисциплинарную санкцию.