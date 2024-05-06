Судейство
6 мая, 23:30
На 58-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» судья Павел Кукуян ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Антону Миранчуку, в результате чего железнодорожник избежал дисквалификации и выступит в следующем туре.
В том эпизоде полузащитник «Локомотива» прибежал к арбитру оспаривать решение судейской бригады зафиксировать положение «вне игры», в результате чего не был засчитан второй гол хозяев поля. При этом Миранчук ткнул Кукуяна в грудь пальцами, а тот в ответ объяснил, куда нужно отправиться футболисту.
Помимо устного внушения судье следовало вынести предупреждение. Оно стало бы для Миранчука четвертым в этом чемпионате — за ним автоматически последовала бы дисквалификация.