Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:45

«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На 61-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» в ключевом эпизоде ошибся судья Владимир Москалев. Рефери, занимавший плохую позицию, неверно оценил эпизод в штрафной площади железнодорожников.

Там Жерзино Ньямси совершил нарушение правил, за которое должен был понести наказание в виде пенальти и желтой карточки: защитник ударил шипами Максима Осипенко. Но Москалев ошибочно простил игрока «Локомотива».

Фото Скриншот трансляции

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов не вмешались в действия судьи. Интересно, что Москалев и Шадыханов работали вместе и на игре 1-го тура «Локомотив» — «Акрон», когда тоже возникли вопросы по решениям судьи.

И в целом эти рефери неоправданно часто назначались на игры с участием железнодорожников в этом чемпионате. У Москалева — в шести турах четыре таких матча в роли судьи, ВАР и АВАР. А Шадыханов в качестве ВАР назначался на все три домашних встречи «Локомотива».

Михаил Галактионов и&nbsp;Валерий Карпин. «Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил сразу после перерыва. Онлайн-трансляция матча РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Владимир Москалев
70
30
Читайте также
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Вице-президент «Ростова» оценил судейство в матче с «Локомотивом»
Рыскин о судействе в РПЛ: «Чувствуем себя идиотами»
«Локомотив» — первый! Команда Галактионова сделала то, что не удалось «Динамо», и обошла «Зенит»
«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
«Локомотив» опередил «Зенит»: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура
«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил таблицу РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о неназначении пенальти после падения Лаксальта: «Пусть судей оценивает их комиссия и пресса»

Личка сообщил, что Фомин пропустит минимум семь дней из-за повреждения бедра