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Сегодня, 22:02

«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил таблицу РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Ростов».
Фото Александр Федоров
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«Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник железнодорожников Алексей Батраков. Три минуты спустя ростовчане отыгрались благодаря голу Роналдо. На 38-й минуте «Локомотив» снова вышел вперед, отличился Илья Самошников.

Третий мяч в начале второго тайма после быстрого розыгрыша мяча с центра поля забил Наир Тикнизян. «Ростов» сумел отыграть один мяч в концовке, на 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль.

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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