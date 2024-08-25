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Сегодня, 18:45

«Локомотив» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Локомотив» — «Ростов» начнется в 19:50 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» встретится с «Ростовом» в 6-м туре чемпионата России в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. Видеотрансляция матча РПЛ также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Локомотив» набрал 12 очков в первых пяти турах Российской премьер-лиги, а «Ростов» — на 4 балла меньше. 30 июля команды встречались в матче группового этапа Кубка России, тогда победу одержали москвичи (1:0).

В РПЛ сезона-2023/24 «Локомотив» и «Ростов» обменялись победами со счетом 1:0. В итоговой таблице железнодорожники расположились на четвертой строчке, а ростовчане — на седьмой.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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