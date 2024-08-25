«Локомотив» встретится с «Ростовом» в 6-м туре чемпионата России в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. Видеотрансляция матча РПЛ также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Локомотив» набрал 12 очков в первых пяти турах Российской премьер-лиги, а «Ростов» — на 4 балла меньше. 30 июля команды встречались в матче группового этапа Кубка России, тогда победу одержали москвичи (1:0).

В РПЛ сезона-2023/24 «Локомотив» и «Ростов» обменялись победами со счетом 1:0. В итоговой таблице железнодорожники расположились на четвертой строчке, а ростовчане — на седьмой.

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