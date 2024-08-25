«Локомотив» — «Ростов»: Воробьев и Одоевский сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Погостнов, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Пиняев, Сарвели, Раков, Радиковский.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Ятимов, Ханкич, Чернов, Мелехин, Игнатов, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Щетинин, Зубенко, Азнауров, Голенков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».