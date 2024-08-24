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Сегодня, 20:00

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» примет «Ростов» в 6-м туре РПЛ 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» примет «Ростов» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Игру «Локомотив» — «Ростов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и его сайт matchtv.ru. Видеотрансляция игры также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервис Okko и платформа «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Краснодар» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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