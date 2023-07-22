«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче первого тура РПЛ — 2:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет в игре открыл нападающий казанского клуба Мирлинд Даку на 3-й минуте. На 21-й минуте защитник железнодорожников Наяир Тикнизян сравнял счет на табло.

Нападающий Джоэль Фамейе на 58-й минуте вывел «Рубин» вперед. От поражения «Локомотив» спас гол форварда Вильсона Изидора на 87-й минуте. Он вышел на поле на 71-й минуте, заменив Максима Глушенкова.

Во втором туре РПЛ «Рубин» 30 июля дома примет «Оренбург», а «Локомотив» в этот день сыграет на выезде с «Факелом».