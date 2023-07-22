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«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
22 июля. «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче первого тура РПЛ — 2:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет в игре открыл нападающий казанского клуба Мирлинд Даку на 3-й минуте. На 21-й минуте защитник железнодорожников Наяир Тикнизян сравнял счет на табло.

Нападающий Джоэль Фамейе на 58-й минуте вывел «Рубин» вперед. От поражения «Локомотив» спас гол форварда Вильсона Изидора на 87-й минуте. Он вышел на поле на 71-й минуте, заменив Максима Глушенкова.

Во втором туре РПЛ «Рубин» 30 июля дома примет «Оренбург», а «Локомотив» в этот день сыграет на выезде с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
4
67
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