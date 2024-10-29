«Локомотив» встретится с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» набрал 28 очков в 13 турах РПЛ, а «Рубин» — 18. В предыдущем туре москвичи сыграли вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:1), а казанцы победили в гостях «Оренбург» (2:1).

В прямом эфире матч «Локо» и «Рубина» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция стартует за 10 минут до начала игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Рубин» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Полностью расписание 14-го тура и таблица РПЛ доступны в разделе чемпионата России на сайте «СЭ».