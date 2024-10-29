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Сегодня, 19:00

«Локомотив» — «Рубин»: дата и время матча РПЛ

«Локомотив» встретится с «Рубином» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» встретится с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» набрал 28 очков в 13 турах РПЛ, а «Рубин» — 18. В предыдущем туре москвичи сыграли вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:1), а казанцы победили в гостях «Оренбург» (2:1).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

В прямом эфире матч «Локо» и «Рубина» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция стартует за 10 минут до начала игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Рубин» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Полностью расписание 14-го тура и таблица РПЛ доступны в разделе чемпионата России на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

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