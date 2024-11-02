Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

«Локомотив» — «Рубин»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Рубином» в РПЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Рубин» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 2 ноября. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги железнодорожники набрали 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 18-ю баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Латышонок получил травму. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча 14-го тура РПЛ
Иванов судит матч «Рубина» впервые за два с половиной года
Мешков выбран для судейства домашних матчей «Зенита»
«Локомотив» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Широков — о стажировке в ЦСКА: «Остался под большим впечатлением от Николича»
Сегодня
Вчера
Неделя