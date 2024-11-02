Сегодня, 16:51
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 14-го тура РПЛ.
Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Тимофеев, Карпукас, Воробьев, Сарвели, Севикян.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Даку.
20-летний нападающий железнодорожников Сергей Пиняев остался в запасе на игру. Дмитрий Баринов и Алексей Батраков из «Локомотива» пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».