Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

«Локомотив» — «Рубин»: Тикнизян и Самошников в стартовом составе, Пиняев — в запасе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 14-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Тимофеев, Карпукас, Воробьев, Сарвели, Севикян.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Даку.

20-летний нападающий железнодорожников Сергей Пиняев остался в запасе на игру. Дмитрий Баринов и Алексей Батраков из «Локомотива» пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Соболев и Лусиано Гонду выйдут в стартовом составе
Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»: «Буду рад, если ошибусь»
Власти Самарской области заявили об увеличении объема спонсорской поддержки «Крыльев Советов»
ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича
«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако
Сегодня
Вчера
Неделя