Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Локомотив» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.50

«Локомотив» и «Рубин» проведут матч в 14-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива» Тимур Сулейманов, Жерзино Ньямси, Дмитрий Баринов и Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Рубин» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Локо» и «Рубина» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Рубин» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

В 13 турах РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков, «Рубин» — 18. За всю историю встреч команд в чемпионатах России железнодорожники одержали 15 побед, казанцы — 10, вничью завершились 17 матчей.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.00
РПЛ, расписание и результаты: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30
«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»
Комличенко: «Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо»
Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя