«Локомотив» сделал заявление после дисквалификации Дзюбы на два матча условно за оскорбления журналиста

«Локомотив» выступил с заявление после дисквалификации нападающего Артема Дзюбы после инцидента с журналистом «РБ Спорт».

16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения», — сказано в заявлении клуба в Telegram-канале.

При этом в «Локомотиве» согласны, что поведение Дзюбы было излишне эмоциональным. В клубе также призвали СМИ общаться с представителями железнодорожников в специально отведенных зонах и придерживаться принципов взаимоуважения. «Локо» обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок.

Ранее в клубе объяснили поведение Дзюбы в отношении журналиста.