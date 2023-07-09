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Сегодня, 18:55

«Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Мария Гусева
«Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 3:0.

У железнодорожников отличились Максим Глушенков, Владислав Сарвели и Александр Сильянов.

Следующую игру «Локомотив» проведет 14 июля против «Кванта».

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 3:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 23 (1:0). Сарвели, 74 (2:0). Сарвели, 88 (3:0).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов (Сильянов, 46), Морозов (Кузьмичев, 68), Фассон (Самошников, 58), Баринов (Куликов, 68), Жемалетдинов (Щетинин, 68. Никишин, 83), Глушенков (Раков, 68), Тикнизян (Митай, 58), Карпукас (Изидор, 68), Рыбчинский (Пиняев, 46), Дзюба (Сарвели, 46).

9 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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