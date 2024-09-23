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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча 10-го тура РПЛ

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в РПЛ 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 15.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

По итогам 9-ти туров РПЛ железнодорожники набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами идут на пятой строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Локомотив (Москва)
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