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Сегодня, 16:15

«Локомотив» — «Спартак»: началась прямая трансляция матча РПЛ

Началась трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Началась прямая трансляция матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 16.30.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» в прямом эфире показывает федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также игру можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, контент сервисов доступен по подписке).

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Ключевые события игры «Локомотив» — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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