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Сегодня, 10:00

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз результата матча РПЛ

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 10-м туре чемпионата России 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тео Бонгонда и Максим Ненахов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» примет «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Прогнозы на матч от экспертов

Экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов прогнозирует ничью со счетом 2:2. «Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд», — сказал Никонов. («СЭ»)

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов не видит фаворита в матче. «С одной стороны, болельщики железнодорожников могут испытывать определенный оптимизм, а с другой, красно-белые вряд ли в чем-то уступают своим соперникам, чтобы обсуждать вопрос: кто сильнее. Нет, в этом сезоне у нас каждый может обыграть каждого. Так что фаворита в этой игре не будет», — сказал Семшов. («ВсеПроСпорт»)

В&nbsp;июле в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок России &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Зениту&raquo; со&nbsp;счетом 2:4. «Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что красно-белые сыграют первым номером. «Думаю, матч «Локомотива» со «Спартаком» должен получиться очень зрелищным, потому что обе команды сейчас выглядят весьма хорошо. Что касается инициативы, то она, на мой взгляд, будет на стороне красно-белых, которые в этом сезоне часто высоко прессингуют и всегда стараются брать игру в свои руки. А железнодорожники будут действовать вторым номером на быстрых контратаках» — сказал Радченко. («РБ Спорт»)

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает противостояние равным. «Я уверен, что «Спартак» сыграет серьезно. Он очень обидно потерял очки в противостоянии с «Динамо». Так что «Локомотиву» тут явно будет тяжело. Голы точно будут. В целом, встреча равная, так что поставлю на счет 2:2», — сказал Мостовой. («ВсеПроСпорт»)

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия поддержал железнодорожников. ««Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Думаю, что будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко. Я хочу, чтобы Батраков выиграл в этой борьбе», — сказал Джанашия. («Чемпионат»)

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры с небольшим перевесом в коэффициентах считают фаворитом хозяев: котировка на победу «Локомотива» — 2.47, а «Спартака» — 2.75. Ничья оценивается как 3.80.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Черкизово. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно отслеживать в нашем матч-центре.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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