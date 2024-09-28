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Судейство

Сегодня, 19:07

«Локомотив» — «Спартак»: за что Безбородов наказал Карпукаса и Барко? Сколько предупреждений он не дал спартаковцам?

Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
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На 13-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Владислав Безбородов через паузу назначил пенальти в ворота железнодорожников, решив, что их футболист Артем Карпукас нарушил правила в борьбе с Тео Бонгондой. Пауза была связана с тем, что рефери дождался завершения атаки красно-белых.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

По показанным повторам можно предположить, что Карпукас, ставя правую ногу на газон, попал сопернику по левой ноге, что стало основанием для назначения 11-метрового удара. Чтобы полностью поддержать Безбородова, не хватает повтора со спин игроков, где контакт был бы виден четче. Видеоассистенты Владимир Москалев и Роман Галимов провели соответствующую проверку и не вмешались в действия арбитра.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

На 26-й минуте в штрафной «Локомотива» упал уже Олег Рябчук. Но тут Безбородов продолжил игру. Судья поступил правильно, не назначив пенальти, потому что контакт в ногах спартаковца и железнодорожника Максима Ненахова произошел вне штрафной площади.

На 71-й минуте в адрес Безбородова прозвучала оскорбительная кричалка со стороны болельщиков «Спартака». Были ли у них основания для недовольства? Нет, судья увидел, что Эсекьель Барко попытался его обмануть, назначил свободный удар и вынес полузащитнику предупреждение.

При этом Безбородов на 22-й минуте не наказал желтой карточкой Даниила Денисова, на 32-й — Миенти Абену, а на 45+4-й, наоборот, видимо, зря применил дисциплинарную санкцию к Срджану Бабичу. На 81-й минуте судья воздержался от вынесения предупреждения Манфреду Угальде, для которого оно стало бы вторым в этом матче (первое он получил на 47-й минуте).

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов

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