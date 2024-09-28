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Сегодня, 18:28

«Локомотив» победил «Спартак» благодаря дублю Самошникова

Руслан Минаев
Тео Бонгонда и Александр Сильянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» дома обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ — 3:1.

У железнодорожников дубль оформил Илья Самошников, еще один гол на счету Дмитрия Воробьева. У красно-белых отметился Эсекьель Барко, реализовав пенальти.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал беспроигрышную серию «Спартака» из восьми матчей в чемпионате — 4 победы и 4 ничьих.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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