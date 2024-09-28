«Локомотив» победил «Спартак» благодаря дублю Самошникова

«Локомотив» дома обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ — 3:1.

У железнодорожников дубль оформил Илья Самошников, еще один гол на счету Дмитрия Воробьева. У красно-белых отметился Эсекьель Барко, реализовав пенальти.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал беспроигрышную серию «Спартака» из восьми матчей в чемпионате — 4 победы и 4 ничьих.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.