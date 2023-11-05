Гол Дзюбы принес «Локомотиву» ничью со «Спартаком», красно-белые больше тайма играли в меньшинстве

Сегодня, 21:25
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ — 1:1.
«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич.
Счет на 53-й минуте открыл Антон Зиньковский. 11 минут спустя ничью железнодорожникам принес гол Артема Дзюбы.
«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.
В следующем туре «Локомотив» дома примет «Ахмат». Игра пройдет 11 ноября. «Спартак» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».