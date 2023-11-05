Гол Дзюбы принес «Локомотиву» ничью со «Спартаком», красно-белые больше тайма играли в меньшинстве

Гол Дзюбы принес «Локомотиву» ничью со «Спартаком» в большинстве

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ — 1:1.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

Счет на 53-й минуте открыл Антон Зиньковский. 11 минут спустя ничью железнодорожникам принес гол Артема Дзюбы.

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.

В следующем туре «Локомотив» дома примет «Ахмат». Игра пройдет 11 ноября. «Спартак» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».