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Сегодня, 12:30

«Локомотив» — «Спартак»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

«Спартак» чаще «Локомотива» выигрывал московское дерби в РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

В чемпионатах России команды встречались 66 раз. 20 раз победили железнодорожники, 29 раз — спартаковцы, 17 матчей завершились вничью. Разность мячей — 100-72 в пользу «Спартака».

Предыдущий раз клубы встречались в апреле в 26-м туре РПЛ сезона-2023/24. В той игре победу одержали красно-белые (3:2).

В сезоне-2024/25 команды провели по 9 матчей в чемпионате России. «Локомотив» набрал 21 очко, «Спартак» — 16.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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