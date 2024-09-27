«Спартак» чаще «Локомотива» выигрывал московское дерби в РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

В чемпионатах России команды встречались 66 раз. 20 раз победили железнодорожники, 29 раз — спартаковцы, 17 матчей завершились вничью. Разность мячей — 100-72 в пользу «Спартака».

Предыдущий раз клубы встречались в апреле в 26-м туре РПЛ сезона-2023/24. В той игре победу одержали красно-белые (3:2).

В сезоне-2024/25 команды провели по 9 матчей в чемпионате России. «Локомотив» набрал 21 очко, «Спартак» — 16.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.