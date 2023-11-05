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Сегодня, 18:30

«Локомотив» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Оба клуба набрали одинаковое количество очков — по 20. Команда Гильермо Абаскаля опережает железнодорожников по дополнительным показателям. Красно-белые занимают седьмое место, а команда Михаила Глактионова — восьмое.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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