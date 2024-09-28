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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» примет «Спартак» в матче премьер-лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ пройдет в субботу, 28 сентября. Начало матча на «РЖД Арене» — в 16.30.

В прямом эфире трансляцию игры покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Черкизово. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно следить в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

В 9 турах этого чемпионата железнодорожники набрали 21 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице, у красно-белых — 16 очков и 5-е место.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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