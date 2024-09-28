«Локомотив» — «Спартак»: Батраков и Николсон сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Севикян, Радиковский.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.

Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зорин, Мартинс, Маркиньос, Виллиан Жозе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».