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Сегодня, 18:20

«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Промес сыграют с первых минут, Соболев остался в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Игнатов (слева), Квинси Промес (в центре) и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Куликов, Дзюба, Глушенков.

Запасные: Гильерме, Худяков, Сильянов, Кузьмичев, Митай, Рыбчинский, Марадишвили, Сулейманов, Пиняев, Сарвели.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Зобнин, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинес, Бонгонда, Соболев, Мелешин.

Александр Соболев
Артем Дзюба
Квинси Промес
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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