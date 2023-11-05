«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Промес сыграют с первых минут, Соболев остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Куликов, Дзюба, Глушенков. Запасные: Гильерме, Худяков, Сильянов, Кузьмичев, Митай, Рыбчинский, Марадишвили, Сулейманов, Пиняев, Сарвели. «Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес. Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Зобнин, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинес, Бонгонда, Соболев, Мелешин.