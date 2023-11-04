«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 ноября

«Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в матче 14-го тура чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18:30 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Локомотива» также 20 баллов, команда находится на восьмом месте в чемпионате России.

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