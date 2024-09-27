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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 10-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 10-м туре РПЛ в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 16.30.

Московское дерби «Локомотив» — «Спартак» в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Трансляция начнется в 15.30. Также встречу из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в разделе «Спорт» (при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

После 9 туров «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в РПЛ. «Спартак» с 16 очками находится на 5-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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