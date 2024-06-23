«Локомотив» связывался с «Сочи» по трансферу Кравцова

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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, московский клуб серьезно интересуется игроком и хочет осуществить трансфер этим летом
22-летний Кравцов — воспитанник академии «Зенита». В РПЛ в прошлом сезоне он отыграл за «Сочи» 26 матчей, в которых забил три мяча. Этоего самый результативный сезон в чемпионате России.
«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 16-е место и вылетел из РПЛ в первую лигу. «Локомотив» занял четвертое место.