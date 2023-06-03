«Локомотив» обыграл «Торпедо», «Оренбург» разгромил «Динамо»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Торпедо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:1.

У железнодорожников отличились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти. За «Торпедо» гол забил Илья Стефанович.

«Локомотив» набрал 45 очков и занял 8-е место в чемпионате России. «Торпедо» (13 очков) вылетело из РПЛ.

«Оренбург» на своем поле разгромил «Динамо» — 3:0.

Забитыми голами отметились Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьев и Лукас Вера.

«Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России, набрав 46 очков. «Динамо» расположилось на 9-й строчке — 45 очков.