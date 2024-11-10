«Локомотив» улучшил финансовые условия по контракту с Батраковым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб улучшил финансовые условия по контракту с полузащитником Алексеем Батраковым.

«У нас долгий контракт с Батраковым, были недонастройки. Улучшили финансовые условия. Все нормально, времени для работы много. Контракт с ним до 2027 года. Громадное количество времени, когда нужно будет что-то дополнительно решать.

Хорошая, осмысленная и хладнокровная игра. Та игра, которую система «Локомотива» в него вложила в период нахождения в молодежной команде и при работе с основной командой», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива» ТАСС.

Соглашение клуба с футболистом действует до лета 2027 года. Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав с 2024 года.

В сезоне-2024/25 19-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.