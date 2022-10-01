«Урал» на выезде победил «Локомотив» со счетом 4:2

«Урал» разгромил на выезде «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 4:2.

В составе команды из Екатеринбурга голами отметились Алексей Каштианов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниэл Мишкич.

Отметим, что уже на 10-й минуте встречи прямую красную карточку после подсказки ВАР получил защитник «Локо» Максим Ненахов.

В концовке матча главный арбитр встречи Сергей Иванов уравнял составы, посел подсказки ВАР на этот раз удалив с поля полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина.

Уже в добавленное ко второму тайму время капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов забил первый гол команды, а затем его порыв поддержал нападающий Иван Игнатьев.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.

В следующем туре «Урал» 7 октября на своем поле примет «Химки». «Локомотив» на следующий день в гостях сыграет с «Сочи».