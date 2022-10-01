«Урал» на выезде победил «Локомотив» со счетом 4:2

1 октября, 20:56
«Урал» разгромил на выезде «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 4:2.
В составе команды из Екатеринбурга голами отметились Алексей Каштианов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниэл Мишкич.
Отметим, что уже на 10-й минуте встречи прямую красную карточку после подсказки ВАР получил защитник «Локо» Максим Ненахов.
В концовке матча главный арбитр встречи Сергей Иванов уравнял составы, посел подсказки ВАР на этот раз удалив с поля полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина.
Уже в добавленное ко второму тайму время капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов забил первый гол команды, а затем его порыв поддержал нападающий Иван Игнатьев.
«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.
В следующем туре «Урал» 7 октября на своем поле примет «Химки». «Локомотив» на следующий день в гостях сыграет с «Сочи».
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