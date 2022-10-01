«Локомотив» — «Урал»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 1 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локомотив» не смог победить уральцев: в первом круге команды сыграли вничью 0:0, а во втором «Урал» победил железнодорожников 1:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».