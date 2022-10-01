«Локомотив» — «Урал»: Ненахов получил красную карточку в начале первого тайма после подсказки ВАР

Полузащитник «Локомотива» Руслан Ненахов получил красную карточку в начале первого тайма матча 11-го тура РПЛ против «Урала».

Главный арбитр встречи сначала показал футболисту желтую карточку за грубый подкат против полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

Однако после подсказки ВАР Сергей Иванов поменял свое решение и удалил игрока «Локо» с поля.