«Локомотив» — «Урал»: Ранджелович довел преимущество гостей до крупного

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович забил гол в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

Во втором тайме он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.

Ранджелович получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол.