Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:58

Гол Морозова принес «Локомотиву» победу над «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 18-й минуте открыл Евгений Морозов. 22-летний защитник забил свой дебютный гол за железнодорожников. На 90+5-й минуте преимущество хозяев удвоил Наир Тикнизян.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре, который состоится после завершения зимнего перерыва в РПЛ, красно-зеленые на выезде сыграют с «Сочи», а «Урал» в гостях встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 2 марта.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Урал
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
10
59
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Дзюба поздравил журналистов с наступающим Новым годом
«Локо» заморозил «Урал». Победный мяч забил игрок с говорящей фамилией
Смородская не считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство
Тикнизян — после победы над «Уралом»: «Все замерзли, идем греться»
У голкипера «Локомотива» Лантратова случилась стычка с одноклубником Фассоном в концовке матча с «Уралом»
«Локомотив» — «Урал»: судья правильно не наказал Морозова пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян увеличил преимущество хозяев

У голкипера «Локомотива» Лантратова случилась стычка с одноклубником Фассоном в концовке матча с «Уралом»