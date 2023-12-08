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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России 8 декабря, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Урал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Железнодорожники занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 28 очков. Команда Виктора Гончаренко набрала 19 баллов и располагается на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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