«Локомотив» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 8 декабря

«Локомотив» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России 8 декабря, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Урал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Железнодорожники занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 28 очков. Команда Виктора Гончаренко набрала 19 баллов и располагается на 12-й строчке.

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