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Судейство

Сегодня, 20:39

«Локомотив» — «Урал»: судья правильно не наказал Морозова пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 53-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» судья Артем Чистяков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников. В том эпизоде в штрафной площади московской команды произошел контакт мяча с правой рукой Евгения Морозова.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Арбитр с его позиции хорошо видел случившееся и мог его правильно оценить. Рука игрока «Локомотива» находилась в естественном положении, висела вдоль тела. Он сделал ей движение назад, пытаясь убрать руку и избежать контакта с мячом.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Оснований для пенальти нет.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
24
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