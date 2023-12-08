«Локомотив» — «Урал»: судья правильно не наказал Морозова пенальти

На 53-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» судья Артем Чистяков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников. В том эпизоде в штрафной площади московской команды произошел контакт мяча с правой рукой Евгения Морозова.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Арбитр с его позиции хорошо видел случившееся и мог его правильно оценить. Рука игрока «Локомотива» находилась в естественном положении, висела вдоль тела. Он сделал ей движение назад, пытаясь убрать руку и избежать контакта с мячом.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Оснований для пенальти нет.