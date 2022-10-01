1 октября, 20:52
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин получил красную карточку в концовке матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива».
Вышедший на замену футболист был удален с поля после подсказки ВАР.
В одном из моментов Сунгатулин наступил на нападающего «Локо» Вильсона Изидора, хотя мог избежать столкновения.
Сначала главный арбитр встречи Сергей Иванов показал ему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение на более суровое.
Методология
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Основные источники исследования