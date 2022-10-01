1 октября, 20:57
«Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4) в матче 11-го тура чемпионата России.
7-я минута. Каштанов — 0:1
41-я минута. Юшин — 0:2
62-я минута. Ранджелович — 0:3
65-я минута. Мишкич — 0:4
90+2-я минута. Баринов — 1:4
90+3-я минута. Игнатьев — 2:4
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования