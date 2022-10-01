«Локомотив» — «Урал»: Юшин увеличил преимущество гостей

Полузащитник «Урала» Александр Юшин забил первый гол в сезоне, отличившись в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он увеличил преимущество гостей в первом тайме — 2:0.

Полузащитник «Локо» Наяир Тикнизян потерял равновесие и подарил мяч сопернику.

Лазар Ранджелович вошел в штрафную и прострелил на Юшина, который поразил ворота с близкого расстояния.