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Сегодня, 21:54

«Локомотив» ушел в зимний отпуск до 11 января

Алина Савинова
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Игроки «Локомотива» ушли в зимний отпуск 9 декабря, на следующий день после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0), сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты московской команды будут отдыхать до 11 января. 12-го числа железнодорожники соберутся в Москве и пройдут медобследование, а 13 января «Локомотив» отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона.

Красно-зеленые набрали 31 очко за 18 матчей и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Первая часть чемпионата России завершится 10 декабря. Турнир возобновится в начале марта. В первой игре после зимней паузы «Локомотив» встретится с «Динамо».

Источник: https://t.me/fclokomotiv/17329
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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