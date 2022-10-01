«Локомотив» впервые в истории проиграл четыре матча подряд

В матче 11-го тура «Локомотив» проиграл дома «Уралу» (2:4) и продлил серию поражений в премьер-лиге до четырех встреч.

Это худший результат железнодорожников в чемпионатах России.

Трехматчевые серии неудач случались ранее восемь раз, в том числе и год назад при другом немце — Маркусе Гисдоле.

Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате

Сезон Тренер Матчи Поражения 2022/23 Йозеф Циннбауэр Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 1:4 4 2007 Анатолий Бышовец Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4 3 2010 Юрий Семин Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3 3 2011/12 Владимир Маминов Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4 3 2014/15 Миодраг Божович Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1 3 2015/16 Игорь Черевченко Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1 3 2016/17 Юрий Семин Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1 3 2020/21 Марко Николич Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5 3 2021/22 Маркус Гисдоль Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1 3

При этом только на последних секундах матча «Локо» избежал третьего за 11 туров чемпионата-2022/23 разгрома. Ранее красно-зеленые крупно проиграли «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3). По три раза железнодорожники получали по «-3» и больше в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.

Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения