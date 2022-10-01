1 октября, 22:36
В матче 11-го тура «Локомотив» проиграл дома «Уралу» (2:4) и продлил серию поражений в премьер-лиге до четырех встреч.
Это худший результат железнодорожников в чемпионатах России.
Трехматчевые серии неудач случались ранее восемь раз, в том числе и год назад при другом немце — Маркусе Гисдоле.
Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
2022/23
|
Йозеф Циннбауэр
|
Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 1:4
|
4
|
2007
|
Анатолий Бышовец
|
Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4
|
3
|
2010
|
Юрий Семин
|
Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3
|
3
|
2011/12
|
Владимир Маминов
|
Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4
|
3
|
2014/15
|
Миодраг Божович
|
Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1
|
3
|
2015/16
|
Игорь Черевченко
|
Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1
|
3
|
2016/17
|
Юрий Семин
|
Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1
|
3
|
2020/21
|
Марко Николич
|
Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5
|
3
|
2021/22
|
Маркус Гисдоль
|
Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1
|
3
При этом только на последних секундах матча «Локо» избежал третьего за 11 туров чемпионата-2022/23 разгрома. Ранее красно-зеленые крупно проиграли «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3). По три раза железнодорожники получали по «-3» и больше в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.
Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Крупные поражения
|
1992
|
Юрий Семин
|
30
|
3 (Спартак Вл (д) — 0:3, Асмарал (д) — 1:4, Спартак (г) — 1:4)
|
2011/12
|
Владимир Маминов, Жозе Коусейру
|
44
|
3 (Динамо (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3, ЦСКА (д) — 0:3)
|
2020/21
|
Марко Николич
|
30
|
3 (Динамо (г) — 1:5, Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6)
|
1999
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Спартак (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:3)
|
2000
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Черноморец (д) — 0:3, Торпедо (д) — 0:3)
|
2007
|
Анатолий Бышовец
|
30
|
2 (Луч-Энергия (г) — 0:3, Рубин (г) — 0:3)
|
2009
|
Рашид Рахимов, Юрий Семин
|
30
|
2 (ЦСКА (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3)
|
2010
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3)
|
2019/20
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Спартак (д) — 0:3, Арсенал (г) — 0:4)
|
2022/23
|
Йозеф Циннбауэр
|
11
|
2 (Зенит (г) — 0:5, Краснодар (г) — 0:3)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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