Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

1 октября, 22:36

Четыре поражения подряд в чемпионате — новый антирекорд «Локомотива»

«Локомотив» впервые в истории проиграл четыре матча подряд
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
«Локомотив» проиграл четвертый матч подряд.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

В матче 11-го тура «Локомотив» проиграл дома «Уралу» (2:4) и продлил серию поражений в премьер-лиге до четырех встреч.

Это худший результат железнодорожников в чемпионатах России.

Трехматчевые серии неудач случались ранее восемь раз, в том числе и год назад при другом немце — Маркусе Гисдоле.

Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате

Сезон

Тренер

Матчи

Поражения

2022/23

Йозеф Циннбауэр

Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 1:4

4

2007

Анатолий Бышовец

Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4

3

2010

Юрий Семин

Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3

3

2011/12

Владимир Маминов

Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4

3

2014/15

Миодраг Божович

Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1

3

2015/16

Игорь Черевченко

Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1

3

2016/17

Юрий Семин

Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1

3

2020/21

Марко Николич

Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5

3

2021/22

Маркус Гисдоль

Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1

3

При этом только на последних секундах матча «Локо» избежал третьего за 11 туров чемпионата-2022/23 разгрома. Ранее красно-зеленые крупно проиграли «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3). По три раза железнодорожники получали по «-3» и больше в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.

Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения

Сезон

Тренеры

Матчи

Крупные поражения

1992

Юрий Семин

30

3 (Спартак Вл (д) — 0:3, Асмарал (д) — 1:4, Спартак (г) — 1:4)

2011/12

Владимир Маминов, Жозе Коусейру

44

3 (Динамо (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3, ЦСКА (д) — 0:3)

2020/21

Марко Николич

30

3 (Динамо (г) — 1:5, Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6)

1999

Юрий Семин

30

2 (Спартак (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:3)

2000

Юрий Семин

30

2 (Черноморец (д) — 0:3, Торпедо (д) — 0:3)

2007

Анатолий Бышовец

30

2 (Луч-Энергия (г) — 0:3, Рубин (г) — 0:3)

2009

Рашид Рахимов, Юрий Семин

30

2 (ЦСКА (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3)

2010

Юрий Семин

30

2 (Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3)

2019/20

Юрий Семин

30

2 (Спартак (д) — 0:3, Арсенал (г) — 0:4)

2022/23

Йозеф Циннбауэр

11

2 (Зенит (г) — 0:5, Краснодар (г) — 0:3)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»
Цорн отказался комментировать возможный уход из «Локомотива» после поражения от «Урала»
Циннбауэр не будет уволен из «Локомотива» после поражения от «Урала»
Арбитры боятся Гогниева или не знают правила? В субботних матчах тура много вопросов по судейству
«Локомотиву» пора в первую лигу. Сейчас это — не уровень РПЛ
Циннбауэр: «К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

РПЛ: «Зенит» — «Ростов», «Нижний Новгород» — «Спартак» и другие матчи 11-го тура

Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»