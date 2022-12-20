«Локомотив» уведомил «Крылья» о выкупе Глушенкова

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» отправил «Крыльям» подтверждение о готовности осуществить переход Максима Глушенкова.

Поскольку в контракте 23-летнего футболиста прописана сумма отступных (200 миллионов рублей), то препятствий для трансфера больше нет, сторонам осталось уладить юридические формальности. Самарцы в качестве замены уже приобрели у «Оренбурга» 26-летнего форварда Владимир Сычевого.

По второму футболисту «Крыльев» — 18-летнему Сергею Пиняеву — «Локомотив» пока подтверждающих документов не присылал. Хотя и в этом случае практически нет сомнений, что игрок в итоге окажется в составе красно-зеленых.