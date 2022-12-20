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Сегодня, 21:27

«Локомотив» уведомил «Крылья» о выкупе Глушенкова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» отправил «Крыльям» подтверждение о готовности осуществить переход Максима Глушенкова.

Поскольку в контракте 23-летнего футболиста прописана сумма отступных (200 миллионов рублей), то препятствий для трансфера больше нет, сторонам осталось уладить юридические формальности. Самарцы в качестве замены уже приобрели у «Оренбурга» 26-летнего форварда Владимир Сычевого.

По второму футболисту «Крыльев» — 18-летнему Сергею Пиняеву — «Локомотив» пока подтверждающих документов не присылал. Хотя и в этом случае практически нет сомнений, что игрок в итоге окажется в составе красно-зеленых.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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