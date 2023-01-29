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Сегодня, 17:54

«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Оба мяча москвичи забили во второй тайме. На 66-й минуте отличился Михаил Щетинин, на 74-й — Вадим Раков.

В этой встрече в составе московской команды дебютировал полузащитник Сергей Пиняев, который появился на поле с первых минут. Он был заменен в перерыве.

Товарищеский матч

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Щетинин, 66 (0:1). Раков, 74 (0:2).

«Сочи»: Адамов (Джанаев, 46), Терехов (Маргасов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Мещанинов, 46), Миладинович (Бурмистров, 46), Дркушич (Макарчук, 46), Сиссако (Кравцов, 46), Юсупов (Батырев, 46. Ушатов, 72), Нобоа (Сарвели, 46), Жоаозиньо (Мартовой, 46), Мелкадзе (Федоров, 46).

«Локомотив»: Худяков (Лантратов, 46), Живоглядов (Ненахов, 46), Кузьмичев (Митай, 63), Миранчук (Глушенков, 46), Баринов (Карпукас, 46), Куликов (Мампасси, 63), Тикнизян (Погостнов, 63), Магкеев (Щетинин, 63), Марадишвили (Раков, 63), Пиняев (Игнатьев, 46), Камано (Раконьяц, 63).

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Сергей Пиняев (слева). «Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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