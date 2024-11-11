«Локомотив» ведет переговоры с Тикнизяном о продлении контракта

«Локомотив» ведет переговоры с защитником Наиром Тикнизяном о продлении соглашения. Действующий контракт 25-летнего армянина истекает летом 2026 года.

«С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении, — цитирует спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова ТАСС. — Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся».

В этом сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за железнодорожников футболист провел 108 матчей, забил 16 голов и сделал 16 результативных пасов.